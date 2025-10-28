Суд в Жуковском рассмотрит дело москвички об участии в телефонном мошенничестве

В Жуковском перед судом предстанет 18-летняя жительница столицы, обвиняемой в участии в телефонном мошенничестве. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе прокуратуры Подмосковья. «По версии следствия, соучастники обвиняемой, представляясь сотрудниками технической поддержки портала госуслуг, в сентябре 2025 года в ходе телефонного разговора сообщили подростку, что его личными данными, а также данными лицевых счетов родителей завладели мошенники. Кроме того, звонившие убедили юношу в том, что на его имя открыт счет в банке, с которого пытались перевести 2,5 млн руб. на счет террориста. Введенный в заблуждение молодой человек по указанию злоумышленников стал звонить лжесотрудникам Федеральной службы по финансовому мониторингу, которые сообщили ему о необходимости снять денежные средства с банковской карты его отца. Замаскировав в пакете с продуктами обналиченные денежные средства в размере 740 тыс. руб., несовершеннолетний передал их водителю курьерской службы, который отвез пакет обвиняемой», – пояснили в ведомстве.

В прокуратуре добавили, что в сентябре 2025 года подростку позвонили злоумышленники, которые потребовали задекларировать все золотые украшения и оформить их доставку, поскольку от имени несовершеннолетнего якобы переводились деньги в террористическую организацию. В результате подросток забрал ювелирные украшения своей матери общей стоимостью более 462 тыс. руб. и, упаковав их в пакет, передал сотруднику службы доставки. По указанию соучастников обвиняемая забрала пакет у курьера для дальнейшей продажи изделий.

Позже москвичку задержали. Вину в совершении преступлений девушка признала полностью. Ей предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Как отметили в надзорном ведомстве, к настоящему времени ювелирные украшения возвращены владелице, другому потерпевшему обвиняемая полностью возместила ущерб. Уголовное дело направлено в Жуковский городской суд для рассмотрения по существу.