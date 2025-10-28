Суд в Петербурге оштрафовал певицу Наоко за дискредитацию ВС России

Ленинский районный суд города Санкт-Петербурга во вторник, 28 октября, оштрафовал певицу Диану Логинову, также известную как Наоко, за дискредитацию Вооружённых сил России.

© Соцсети

Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга. Отмечается, что Логиновой назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. рублей.

Ранее стало известно о повторном задержании певицы Наоко и музыканта Александра Орлова в Петербурге.