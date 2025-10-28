Россиянин с девушкой и ребенком поехал за марихуаной в Таиланде и получил мачете по голове

© undefined undefined/iStock.com

Российский турист вместе с девушкой и шестилетним ребенком поехал за марихуаной в Таиланде и получил мачете по голове от местных жителей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что инцидент произошел в пригороде Пангана. Блогерша из Красноярска приехала с возлюбленным в местное заведение, в котором продают травку. Они припарковались рядом и пошли за запрещенным веществом, однако продавцам не понравилось, что россиянка снимала происходящее на камеру.

Тайцы бросились бить иностранцев, а мужчине и вовсе пробили голову мачете на глазах у шестилетней девочки. При этом на видео сама блогерша назвала другую причину конфликта: якобы местные были недовольны, что они припарковались прямо на дороге. Россиянка сказала, что ее «адски избили».

Пострадавших забрали в больницу, мужчине наложили 18 швов. У него осколочный перелом черепа и черепно-мозговая травма. Известно, что даже там блогерша продолжала снимать все на камеру и мешать врачам выполнять свою работу.