В Казани шестерых жителей обвинили в незаконной постановке на учет мигрантов

В Казани шестеро жителей обвиняются в оформлении фиктивной регистрации для более чем 2,1 тыс. иностранных граждан, сумма незаконных денежных вознаграждений составила 10 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Татарстану.

По версии следствия, в 2023-2024 годах обвиняемые создали схему незаконной постановки на миграционный учет.

"Обвиняемые заключили фиктивные договоры на осуществление трудовой деятельности, а также аренду жилья с более чем 2,1 тыс. иностранных граждан", - говорится в сообщении.

При этом иностранцы не работали в соответствии с условиями договоров и не проживали по адресам регистрации. Сумма незаконных денежных вознаграждений, полученных обвиняемыми за услуги от иностранцев, составила более чем 10 млн рублей.

Отмечается, что за организацию незаконной миграции предусмотрено наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.