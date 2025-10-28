В Индии родители держали тело сына под навозом, надеясь, что он оживет

Родители в Индии три дня держали тело 10-летнего сына под коровьим навозом, чтобы он ожил, пишет The Times of India.

По данным полиции, мальчик по имени Капил Джатав умер поздно вечером после укуса змеи у себя дома. Его срочно доставили в местную государственную больницу, где врачи констатировали смерть.

После возвращения домой родственники, под влиянием соседей, решили обратиться к людям, которые, по их словам, могли «воскресить» ребенка с помощью магических обрядов. Семья отвезла тело туда, однако ритуалы не принесли результата.

Вернувшись в деревню, родители, в отчаянии, накрыли тело мальчика листьями и коровьим навозом, а затем разместили его за пределами деревни, где продолжали проводить «обряды оживления». В течение трех дней родственники и сельчане постукивали мальчика по ногам веткой, надеясь заметить признаки движения.

Когда попытки не увенчались успехом, жители наконец сообщили о случившемся в полицию. Власти прибыли на место, тело было отправлено на вскрытие.