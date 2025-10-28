Ограбление Лувра: у полиции появились две основные версии

Французская полиция продолжает расследовать ограбление Лувра. По данным Europe 1, следователи рассматривают две основные версии, касающиеся судьбы драгоценностей: они либо спрятаны в тайнике на территории Франции, либо вывезены за границу по требованию заказчика.

Девятнадцатого октября банда из четырех мужчин похитила из Лувра драгоценности, принадлежавшие французским монархам. Музей оценил ущерб в 88 миллионов евро.

Двое подозреваемых были задержаны и все еще допрашиваются следователями в полицейском управлении. Они родом из департамента Сен-Сен-Дени и известны полиции; их личности были опознаны по ДНК с места преступления.

Мужчин арестовали вечером 25 октября, и срок их содержания под стражей дважды продлевался. Двое подозреваемых пока хранят молчание, несмотря на десяток попыток допросов.

По словам Акселя Ронде, представителя профсоюза полицейских Франции, распространенная стратегия такова: «Это опытные люди, они привыкли к содержанию под стражей, полиция их знает. Как правило, в течение первых 24-х или даже 48 часов они не разговаривают, не общаются».

Следователям теперь придется применять «определенные стратегии» во время допросов, отмечает Europe 1. К примеру, они могут организовать очную ставку между двумя подозреваемыми, чтобы разобщить их и таким образом получить информацию.