В Екатеринбурге выросло число преступлений со стороны мигрантов

Чисто преступлений со стороны мигрантов в полтора раза выросло в Екатеринбурге. За девять месяцев этого года иностранцы совершили свыше 550 правонарушений, а в прошлом — 350. Такую статистику привел на комиссии по безопасности гордумы председатель Игорь Володин, передает корреспондент URA.RU с заседания комиссии.

«Отмечено увеличение преступлений. За девять месяцев было совершено 555 преступлений, за аналогичный период в 2024-м было 350. Преступления разной формы, там все вместе, и грабежи и кражи междунациональные. Кроме того, тяжкие поступления — сейчас 351, а в прошлом году за аналогичный период 170», — отметил Володин.

Глава полиции УМВД России по Екатеринбургу Денис Беляев связал это с изменением судебной практики, а не с ростом числа правонарушений.

«У нас большинство преступлений, которые совершены иностранцами, связаны с незаконным оборотом наркотиков. Если раньше, например, человек организовал тайник, заложил на территории города 10-15 закладок, то в дальнейшем при задержании ему все это вменялось одним преступным эпизодом. Но сейчас у нас тактика поменялась. Каждая закладка вменяется отдельным преступным эпизодом. Это дало существенный рост», — объяснил офицер.

В качестве примера Беляев привел эпизод, когда мигрант разложил за два дня 200 закладок. После его задержания было возбуждено уголовное дело.

По словам замдиректора департамента общественных связей мэрии Александра Кашигина, в городе зарегистрированы более 60 тысяч трудовых мигрантов. Это только те, кто работает в городе. Однако в статистику не попали члены их семей.