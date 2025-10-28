Поврежденный вертолет без номеров нашли на Камчатке

Поврежденный вертолет «Robinson» без бортовых и регистрационных номеров обнаружили на Камчатке. Экипаж и пассажиры на месте происшествия отсутствовали.

© Дальневосточная транспортная прокуратура Источник: https://kamtoday.ru/news/accidents/zagadochnyy-robinson-na-kamchatke-rassleduyut-sluchay-s-broshennym-vertoletom-/ © Информационное агентство Камчатка

Как сообщили EastRussia в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры, борт обнаружен 25 октября в 11 км от поселка Октябрьский. Предположительно, вследствие нарушения правил эксплуатации вертолет совершил жесткую посадку. Он лежал на равнинной местности на левой стороне.

У транспортного средства повреждены несущий винт и фюзеляж. Предварительный ущерб превышает 1 млн рублей.

Специалисты выясняют обстоятельства происшествия, началась проверка соблюдения требований законодательства о безопасности полетов. Следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК возбудил уголовное дело.