Поврежденный вертолет без номеров нашли на Камчатке
Поврежденный вертолет «Robinson» без бортовых и регистрационных номеров обнаружили на Камчатке. Экипаж и пассажиры на месте происшествия отсутствовали.
Как сообщили EastRussia в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры, борт обнаружен 25 октября в 11 км от поселка Октябрьский. Предположительно, вследствие нарушения правил эксплуатации вертолет совершил жесткую посадку. Он лежал на равнинной местности на левой стороне.
У транспортного средства повреждены несущий винт и фюзеляж. Предварительный ущерб превышает 1 млн рублей.
Специалисты выясняют обстоятельства происшествия, началась проверка соблюдения требований законодательства о безопасности полетов. Следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК возбудил уголовное дело.