Суд приговорил жительницу Энергодара к 9 годам колонии за финансирование терроризма

Суд приговорил 49-летнюю жительницу Энергодара к девяти годам колонии за финансирование террористической организации «Азов»*. Об этом сообщает СК России.

Как установил суд, с июня 2023 года по июль 2024 года женщина неоднократно осуществляла переводы денежных средств на банковские счета организации «Азов».

В ходе предварительного следствия обвиняемая полностью сотрудничала со следствием и признала вину.

«Приговором суда фигурантке назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.

Ранее RT сообщал, что задержан переводивший деньги ВСУ житель Запорожской области.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.