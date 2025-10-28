В МВД объяснили повторное задержание певицы Наоко

Это необходимо «для проведения процессуальных действий», сообщили в главке ведомства по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Ранее Диана Логинова и музыкант её группы Stoptime Александр Орлов отбывали административный арест, пишет РБК.

© Соцсети

Исполнительницу песен рэпера-иноагента Noize MC* задержали 15 октября. Логиновой назначили административное наказание сроком на 13 суток.

Установлено, что вечером 11 октября она давала уличный концерт возле станции метро «Площадь Восстания», спровоцировав массовое скопление граждан, тем самым нарушив общественный порядок. 18-летняя девушка с группой Stoptime исполняла в центре города песню рэпера-иноагента. В августе студентку уже задерживали за песни Монеточки**.

*Noize MC (настоящее имя Иван Алексеев) внесён в России в реестр иноагентов.

**Монеточка (Елизавета Гырдымова) признана иноагентом.