В Омске задержали мужчину по делу об оправдании терроризма

В Омске задержали 28-летнего мужчину, которого подозревают в оправдании терроризма. По данным следствия, он публиковал в социальных сетях комментарии, в которых одобрял атаки беспилотников на объекты на территории России.

Как отметили в региональном управлении Следственного комитета, подобные публикации рассматриваются как публичное оправдание террористической деятельности. В ведомстве подчеркнули, что подобные высказывания подрывают общественную безопасность.

Сейчас следователи проводят обыски и решают вопрос о мере пресечения для подозреваемого.