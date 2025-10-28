Задержанный в Крыму признался в подготовке теракта против сотрудника МВД

Гражданин России, задержанный в Крыму за подготовку теракта в отношении высокопоставленного сотрудника МВД по республике, признался, что должен был совершить подрыв по указанию украинских спецслужб.

"Следующим шагом была непосредственно реализация теракта. И я стал планировать подрыв. Искал автомобиль определенного высокопоставленного лица, но не успел, поскольку меня арестовали сотрудники ФСБ", - сказал он на видео ФСБ России.

Мужчина добавил, что готовил теракт.

По его словам, в начале сентября 2025 года на него вышел человек, который предложил подработку. Он представился Сергеем, сотрудником СБУ.

"После этого предложил ликвидацию. Он убедил меня, что раз уж я уже работаю на украинскую спецслужбу, раз я сливаю информацию, то у меня уже руки довольно сильно запятнаны, меня и так могут арестовать сотрудники ФСБ", - сказал задержанный.

Ранее в ФСБ сообщили о предотвращении теракта в отношении высокопоставленного сотрудника МВД по Республике Крым. Его готовил завербованный спецслужбами Украины 19-летний житель Симферополя. С целью совершения убийства сотрудника полиции фигурант арендовал квартиру напротив дома его проживания, где организовал наблюдение с использованием видеокамеры для выявления личного транспортного средства объекта посягательства, а также посредством схрона получил от противника компоненты самодельного взрывного устройства (СВУ). При обыске у него нашли готовое к применению СВУ осколочного действия с массой взрывчатого вещества более 400 г, которое он должен был заложить для подрыва под личный автомобиль сотрудника полиции.