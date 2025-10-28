Суд приговорил украинского экс-боевика к 20 годам колонии

Южный окружной военный суд приговорил уроженца Днепропетровской области, с 2024 года воевавшего в одном из украинских нацбатальонов, к 20 годам колонии строгого режима. Об этом журналистам сообщили в УФСБ России по ЛНР.

Сообщается, что уроженец Днепропетровской области в 2024 году поступил на службу в украинский националистический батальон, причастный к совершению военных преступлений на территории Донбасса, прошел обучение и участвовал в боевых действиях против ВС России. Уголовное дело против него возбудили и вели сотрудники УФСБ России по ЛНР.

"Южным окружным военным судом признан виновным участник одного из украинских нацбатов в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 УК России (участие в террористическом сообществе), ст. 205.3 УК России (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности). <…> Фигурант приговорен к лишению свободы на 20 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сказано в сообщении.

При этом в ведомстве не уточнили, в каком именно украинском нацбатальоне воевал экс-боевик.