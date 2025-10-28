Российский школьник вернулся домой и нашел родителей без признаков жизни

В Санкт-Петербурге 10-летний школьник вернулся домой после прогулки и нашел родителей без признаков жизни. Об этом сообщает «Mash на Мойке» в Telegram.

Мальчик не смог привести родителей в чувства и позвонил в службы спасения. По данным канала, в квартире также нашли неизвестное вещество.

Возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов выясняют причину произошедшего.

В Красноярском крае семья отравилась неизвестным веществом, четверо детей умерли

Ранее в Московской области пятимесячный ребенок сутки провел около родителей, которые не подавали признаков жизни. Предварительно, они отравились неизвестным веществом.