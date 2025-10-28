Таганский суд зарегистрировал уголовное дело против писателя-иноагента Акунина

В Таганский суд Москвы поступило для рассмотрения уголовное дело в отношении писателя Бориса Акунина (настоящее имя - Григорий Шалвович Чхартишвили). Об этом сообщают РИА Новости. Дело было зарегистрировано 27 октября 2025 года. Писателю вменяют обвинения по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах). Детали обвинения и позиция защиты не раскрываются. Также неизвестно, когда состоится судебное заседание. 23 октября появилась информация, что Акунину заочно предъявили обвинение в уклонении от исполнения обязанностей иноагента - он опубликовал 76 постов без необходимой плашки. 14 июля 2025 года суд признал Акунина виновным по делу о публичном оправдании терроризма, содействии террористической деятельности и уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Писателя приговорили к 14 годам лишения свободы. Гособвинение просило для него 18 лет. Также публицисту запретили администрировать интернет-сайты в течение четырех лет после предполагаемого освобождения.