В Петербурге на видео попала драка мужчин с костылем на дороге

В Санкт-Петербурге мужчины подрались на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал "78.Новости". "Изначально трое мужчин спокойно общались между собой на улице Восстания. Судя по кадрам, в ходе разговора одному из них что-то не понравилось. В итоге мужчина в черно-красной куртке напал на рядом стоящего собеседника", - говорится в сообщении. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мужчины избивают друг друга на проезжей части, после чего один из конфликтующих берет костыль петербуржца, который стал очевидцем произошедшего, и ударяет своего оппонента. По информации канала, остановить конфликт удалось прохожему, но после мужчин продолжили драку на тротуаре. До этого сообщалось, что футбольные фанаты устроили массовую драку на проезжей части при въезде в Саратов. На кадрах видно, что на обочине дороги припаркован автобус. Рядом происходит потасовка с участием нескольких десятков человек.