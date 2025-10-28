Подростки с ножом напали на школьника в Москве и украли его одежду

В Южном административном округе Москвы двое несовершеннолетних с ножом напали на школьника и похитили его одежду. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления Следственного комитета России в Telegram. В ведомстве уточнили, что уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой»). Обвиняемыми являются двое жителей города 2010 и 2011 годов рождения. По данным следствия, 20 октября подростки в подъезде жилого дома в Задонском проезде напали на 14-летнего мальчика. Угрожая ножом, они украли у него одежду стоимостью более 19 тысяч рублей. Злоумышленников оперативно задержали. В ходе допроса фигуранты признали вину в полном объеме.

