Суд вынес приговор девяти членам группировки «Медведи SS»

В России осудили неонацистов из украинского нацбата «Медведи SS»
Вынесен приговор участникам украинского нацистского подразделения «Медведи SS» (признана террористической организацией и запрещена в России) в Южном окружном военном суде.
Приговор вынесен девяти участникам группировки, его заслушали трое боевиков, передает ТАСС.
Информацию о местонахождении других подсудимых суд не раскрыл, их осудили заочно.
Боевиков приговорили к лишению свободы на срок от 17 до 28 лет. Гособвинение запрашивало для них от 17 до 24 лет.
В августе 2024 года подразделения «Медведей SS» замечали у Белгородской области.
В 2022 году один из участников диверсионно-штурмовой группы «Медведи SS» скончался в СИЗО в ДНР, он употреблял наркотики до задержания.