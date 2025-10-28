Суд вынес приговор девяти членам группировки «Медведи SS»

Вынесен приговор участникам украинского нацистского подразделения «Медведи SS» (признана террористической организацией и запрещена в России) в Южном окружном военном суде.

Приговор вынесен девяти участникам группировки, его заслушали трое боевиков, передает ТАСС.

Информацию о местонахождении других подсудимых суд не раскрыл, их осудили заочно.

Боевиков приговорили к лишению свободы на срок от 17 до 28 лет. Гособвинение запрашивало для них от 17 до 24 лет.

В августе 2024 года подразделения «Медведей SS» замечали у Белгородской области.

В 2022 году один из участников диверсионно-штурмовой группы «Медведи SS» скончался в СИЗО в ДНР, он употреблял наркотики до задержания.