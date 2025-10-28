«Кубанский Чикатило» подхватил опасную инфекцию в психбольнице

«Кубанский Чикатило» Леван Ароян подхватил опасную инфекцию в психбольнице. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

© Passion.ru

По информации источника, 55-летний Леван Ароян находится в психбольнице в окружении гор. За 21 год принудительного лечения состояние «кубанского душителя» стабилизировать не удалось, более того, оно ухудшилось. Маньяк страдает параноидной шизофренией, остается невменяемым и недавно подхватил протозойную инфекцию. Болезнь может привести к сепсису и смерти. Сейчас Леван проходит курс лечения.

У маньяка обнаружили шизофрению еще в школе. Первое убийство душитель совершил в 1996 году. Он охотился на молодых девушек и оставлял на их телах метки — круги с горизонтальными и вертикальными полосами.

Возил тело жертвы по всему городу: как убивал «кубанский Чикатило» Леван Ароян

Отец преступника Вахтанг Ароян умер от тяжелой болезни в Краснодаре в 2022 году.

Ранее сообщалось, что маньяк-кукольник коллекционировал тела мертвых девочек, потому что хотел дочку. Подробности читайте в этой новости.