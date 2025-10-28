Кубанский Чикатило подхватил опасную инфекцию в психбольнице

Telegram-канал SHOT утверждает, что кубанский Чикатило Леван Ароян, убивший не менее 15 женщин, подхватил опасную инфекцию в психбольнице.

Как указывает канал, его изолировали в одну из самых отдалённых от цивилизации больниц Краснодарского края.

Что касается психологического состояния Арояна, то, по имеющейся информации, после 21 года, проведённого в психбольнице №2 в посёлке Новый, его так и не смогли стабилизировать. Более того, его состояние ухудшилось.

«Маньяк страдает параноидной шизофренией, остаётся невменяемым и недавно подхватил протозойную инфекцию, предварительно, контактным путём. Болезнь при слабом иммунитете очень опасна, может привести к сепсису и смерти. Сейчас пациент проходит курс лечения», — говорится в материале.

Как отмечается в статье, шизофрению у него диагностировали ещё в детстве, а в 1996 году он совершил своё первое убийство. Он нападал преимущественно на молодых девушек и оставлял на их телах метки.

Ранее Калманский районный суд Алтайского края приговорил политеховского маньяка Виталия Манишина к 25 годам лишения свободы.

Заслуженный юрист России Иван Соловьёв в беседе с RT отметил, что приговор суда политеховскому маньяку Виталию Манишину в виде 25 лет лишения свободы за 11 жертв вызывает недоумение.