В Алма-Ате предотвратили планировавшийся пятью иностранцами теракт
Планировавшийся пятью иностранными гражданами теракт предотвращен в Алма-Ате. Об этом сообщила пресс-служба комитета Комитета национальной безопасности Казахстана. Как отметили в ведомстве, преступление предотвратили в сентябре текущего года на стадии приготовления, пишет RT.
Пять причастных к теракту иностранцев арестованы.
«Ведется следствие», - указали в КНБ.
В комитете также рассказали, что в сентябре и октябре в рамках уголовных дел были арестованы восемь граждан Казахстана по подозрению в пропаганде терроризма.
Ранее ФСБ России предотвратила теракт в здании администрации муниципального округа в Георгиевске, был задержан местный житель 2000 года рождения, напоминает «Свободная пресса».