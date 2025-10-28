Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Отрадное г. Москвы совместно с коллегами из УВД по СВАО и оперативниками ГУ МВД России по г. Москве раскрыли кражу с 30 миллионами рублей из салона машины, припаркованной на стоянке торгового центра, расположенного на Алтуфьевском шоссе.

Ранее с заявлением о пропаже крупной суммы в полицию обратился 35-летний москвич. Он пояснил, что наличные получил от партнера по бизнесу, а предназначались они для выкупа товара.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали двух подозреваемых по месту их временного жительства на улицах Дубнинской и 3-й Институтской. Злоумышленниками оказались ранее судимые приезжие граждане в возрасте 51 и 55 лет.

Предварительно установлено, что фигуранты вскрыли автомобиль с помощью специального устройства. В ходе обыска был обнаружен и изъят электронный блок, который направлен на техническую экспертизу. Деньгами сообщники успели распорядиться по собственному усмотрению.

По данному факту следствием ОМВД России по району Отрадное г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время задержанные проверяются на причастность к совершению аналогичных преступлений.