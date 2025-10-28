Российские туристы пострадали от неизвестного планктона в Таиланде

SHOT: российские туристы пострадали от неизвестного планктона на пляжах Таиланда
Telegram-канал SHOT утверждает, что несколько российских туристов, включая ребёнка, пострадали от неизвестного планктона на пляжах Таиланда.
«Как рассказали нам отдыхающие, от морского обитателя больше всех страдают дети. Одного из них планктон покусал через плавки, не спасла даже специальная одежда для плавания», — указывается в материале канала.
Уточняется, что атака планктона во время купания не ощущается, а сильная сыпь, которая зудит, проявляется после выхода из воды.
Как отметили пострадавшие, больше всего жертв планктона — на пляжах острова Ко-Чанг. В итоге некоторые россияне даже отказываются купаться.
По данным канала, до этого похожая сыпь наблюдалась у туристов на пляжах Танзании.
