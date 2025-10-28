Российские туристы пострадали от неизвестного планктона в Таиланде

Telegram-канал SHOT утверждает, что несколько российских туристов, включая ребёнка, пострадали от неизвестного планктона на пляжах Таиланда.

© Zuma/ТАСС

«Как рассказали нам отдыхающие, от морского обитателя больше всех страдают дети. Одного из них планктон покусал через плавки, не спасла даже специальная одежда для плавания», — указывается в материале канала.

Уточняется, что атака планктона во время купания не ощущается, а сильная сыпь, которая зудит, проявляется после выхода из воды.

Как отметили пострадавшие, больше всего жертв планктона — на пляжах острова Ко-Чанг. В итоге некоторые россияне даже отказываются купаться.

По данным канала, до этого похожая сыпь наблюдалась у туристов на пляжах Танзании.

Ранее отель Crystal Admiral Resort в Сиде в турецкой провинции Анталья опроверг данные о якобы вспышке заболеваемости вирусом Коксаки среди гостей.