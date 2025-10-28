Семилетний мальчик лишился части пальца на детской площадке в Петербурге

В посёлке Парголово Выборгского района Санкт-Петербурга 7-летний мальчик получил серьёзную травму во время игры на детской площадке.

Как сообщает телеграм-канал Mash на Мойке, палец ребёнка попал в механизм качелей, и ему оторвало часть фаланги. Услышав крики, прохожая женщина поспешила на помощь и вызвала скорую.

Врачи зафиксировали у мальчика неполную травматическую ампутацию второго пальца правой руки. Пострадавшего доставили в Педиатрический университет Санкт-Петербурга, где он проходит лечение.

По информации медиков, состояние ребёнка оценивается как удовлетворительное.