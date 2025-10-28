На Сахалине на 99% восстановили электроснабжение

В «Сахалинэнерго» заявили о восстановлении в Сахалинской области электроснабжения для 99% потребителей.

«По оперативным данным, по состоянию на 15:30 (07:30 мск) электроснабжение потребителей Сахалинской области восстановлено на 99%. Основная задача по ликвидации последствий нештатной ситуации выполнена», — указывается в Telegram компании.

Подчёркивается, что энергетическая система региона функционирует в штатном режиме — основные высоковольтные линии электропередачи уже под напряжением.

«В настоящее время усилия ремонтных бригад сконцентрированы на восстановлении энергоснабжения на двух участках линий электропередачи напряжением 6-10 кВ. Эти работы являются завершающим этапом по полной нормализации ситуации в энергоснабжении области», — добавили в пресс-службе.

Ранее на Сахалине произошло массовое отключение света.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что причиной сбоя в электроснабжении на острове стал обрыв грозотроса на линии электропередачи, соединяющей две ключевые подстанции в Южно-Сахалинске — «Центральную» и «Южно-Сахалинскую».