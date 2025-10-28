Появились новые подробности о пропавшей в тайге семье Усольцевых

Прошел месяц с момента того, как семья Усольцевых: супруги и их пятилетняя дочь, отправились в короткий поход в Партизанском районе Красноярского края и пропали. Поиски пока не увенчались успехом. О ситуации на сегодняшний день «ФедералПресс» рассказали в пресс-службе краевого учреждения «Спасатель».

© Соцсети

Хроника поисков

Семья Усольцевых: Сергей, Ирина, их пятилетняя дочь Арина и собака породы корги отправилась в турпоход в районе поселка Кутурчин 28 сентября. Их автомобиль Skoda Kodiaq был обнаружен на маршруте в направлении горы Буратинка. Телефон Сергея Усольцева в последний раз выходил в сеть в день исчезновения, его сигнал был зафиксирован в 7 километрах от Кутурчина.

За прошедшие недели в поисках было задействовано более 1,5 тысячи человек — профессиональные спасатели, полиция, волонтеры, в том числе из отряда «ЛизаАлерт», которые назвали эти мероприятия одними из самых масштабных и сложных в истории края. К настоящему моменту активная фаза поисков завершена, работы ведутся в режиме точечных задач.

Специалисты Красноярского поисково-спасательного отряда «Спасатель» в минувшее воскресенье, 26 октября, обследовали 9 квадратных километров тайги.

«Обследовано 9 квадратных километров горно-таежной местности. Пропавшие так и не были найдены», – рассказали в пресс-службе.

Основные версии происшествия

Следственными органами рассматривается несколько версий случившегося. По одной из них, у одного из взрослых внезапно ухудшилось здоровье, а остальные члены семьи не смогли самостоятельно выбраться из тайги. Также не исключено, что туристы заблудились, пытаясь избежать встречи с дикими животными, например, медведями.

Правоохранители также проверяют и криминальные гипотезы, включая возможное нападение браконьеров, о присутствии которых в этом районе ранее сообщали другие путешественники. В интернете также обсуждается версия о причастности к исчезновению серийного преступника, однако официального подтверждения это предположение не получило.

Для установления всех обстоятельств произошедшего Уярским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения. Расследование взято на контроль прокуратурой края.