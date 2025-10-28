В Красноярске перед судом предстанет отец троих детей, которых мать зверски зарубила топором в Канске. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

Следствием установлено, что в период с декабря 2014 по апрель 2025 года обвиняемый систематически применял физическое и психологическое насилие в отношении своей жены. Начиная с 2018 года и до апреля 2025 года мужчина также регулярно наносил телесные повреждения своим несовершеннолетним детям.

Уголовное дело по пунктам «а», «г» части 2 статьи 117 УК РФ направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Затем материалы направят в суд для рассмотрения по существу.

Следователи также продолжают расследовать уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц. Уголовное дело по п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ в отношении матери убитых детей направлено в суд для решения вопроса о применении к ней принудительных мер медицинского характера.

Многодетную мать из Канска задержали 14 апреля по подозрению в убийстве троих ее детей в возрасте семи месяцев, четырех и восьми лет. По версии следствия, она умышленно нанесла им удары топором. Известно, что женщина состояла на учете у психиатра. После жестокой расправы над сыновьями и дочерью она пошла к своим родителям и сразу же сообщила о случившемся.