В Австралии из-за взрыва в шахте погибли два человека

Более 60 человек погибли в результате перестрелки полицейских с бандой преступников в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает портал G1. По его данным, на севере города силовики проводят крупную операцию в фавелах против банды «Красная команда». В ней участвуют около 2500 правоохранителей. В ответ на действия полиция банда начала стрельбу, поджоги построенных баррикад, а также запустила дроны с бомбами. «По меньшей мере 60 человек погибли, среди них четверо полицейских, и 81 был задержан», — отмечает G1. Позже портал сообщил, что число погибших возросло до 64. Ранее перестрелка произошла в центре Монтгомери в США, погибли два человека, 12 пострадали, пишет Ura.ru.

© nsn.fm