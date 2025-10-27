В Турции произошло сильное землетрясение

На западе Турции произошло второе землетрясение за 48 часов. Об этом сообщает РИА Новости.

© Соцсети

Магнитуда землетрясения составила 6.1. Отмечается, что толчки от землетрясения ощущались в ряде провинций, включая крупнейший город Турции Стамбул. Первые толчки начались в 22:50 по мск и продолжались не менее 30 секунд. Источник сообщает, что колебания привели к вибрации стекол и раскачиванию люстр, но не вызвали панику среди местного населения.

Кроме того, жителям Турции пришли предупреждения о землетрясении на смартфоны, однако это произошло всего за пару секунд до начала толчков.

Напомним, что первое землетрясение произошло 26 октября. Его магнитуда составила 3,7.