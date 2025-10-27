СК назвал подробности трагедии с плавкраном в Крыму

Опрокинувшийся плавучий кран в Севастополе не был введен в эксплуатацию, пишет пресс-служба СУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю в Telegram-канале.

Инцидент произошел в понедельник, 27 октября. Погибли два человека, свыше 20 пострадали.

«Установлено, что плавсредство не было введено в эксплуатацию, а в момент крушения проводились испытания грузового устройства», — отметили в ведомстве.

В СК уточнили, что погибшие сотрудники Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) были электромехаником и матросом.

В пресс-службе ОСК подчеркнули, что расходы по оказанию помощи и поддержке как семьям погибших рабочих, так и пострадавшим сотрудникам, и членам их семей возьмет на себя компания.

Ранее сообщалось, что по факту гибели людей при крушении плавкрана возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Ход уголовного дела взял на личный контроль и.о. руководителя Главного следственного управления Е.В. Руднев.