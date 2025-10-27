Дальний родственник изнасиловал четырехлетнюю девочку и бросил в туалете

В Индии четырехлетняя девочка подверглась изнасилованию со стороны дальнего родственника. Об этом сообщает Time of India.

Как рассказал дедушка пострадавшей, в ночь, когда произошел инцидент, ребенок спал снаружи дома вместе с бабушкой. Однако утром несовершеннолетнюю обнаружили без сознания в туалете, который также находился снаружи. В медучреждении у пострадавшей зафиксировали травмы половых органов.

Когда в полиции узнали о произошедшем, началось расследование. На следующий день в поле в 500 метрах от дома была обнаружена одежда ребенка.

Предположительно, над девочкой надругался 23-летний дальний родственник, который в ночь изнасилования находился в состоянии алкогольного опьянения.

Позже самого подозреваемого нашли в лесу, где он скрывался от правоохранителей. Когда полицейские прибыли на место и пытались его задержать, мужчина открыл стрельбу по ним. Они, в свою очередь, выстрелили агрессору в правую ногу.

У мужчины изъяли пистолет и патрон, ему уже предъявили обвинение.