В Санкт-Петербурге подросток избил пожилую женщину в автобусе после просьбы вести себя тише. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным «Mash на Мойке», инцидент произошел в автобусе, следовавшем из Колпино. Находящаяся в салоне группа подростков громко включала музыку на телефоне и подпевала песни с нецензурным текстом. Одна из пассажирок автобуса, 61-летняя Галина Ходос, сделала несовершеннолетним замечание, попросив их вести себя потише. После этого один из подростков в черной куртке начал угрожать женщине, что «сломает ей пальцы», а затем и вовсе ударил ее ногой в грудь.

По словам Ходос, нападавший повторял удары несколько раз и дважды выбивал из ее рук телефон. Затем подросток достал электрошокер и стал запугивать пенсионерку им. Остальные несовершеннолетние на протяжении всего происходящего поддерживали действия нападавшего и снимали все на телефон.

Насилие удалось прекратить только после вмешательства кондуктора. Ходос зафиксировала побои и обратилась в заявлением в полицию.

Указывается, что подростки также не оплатили проезд в автобусе.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о побоях. В настоящее время следователи устанавливают личности подростков, доклад о ходе расследования представят главе СК России Александру Бастрыкину.