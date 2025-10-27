Блогера Леонардо Ди Ванче избили в центре Москвы из-за комментария в Сети

Мужчина с бородой в Москве напал на блогера Леонида Сквирского, известного под псевдонимом Леонардо Ди Ванче, распылив ему в лицо перцовый баллончик и избив его, когда тот спускался в метро с женой. Адвокат пострадавшего, Константин Ерохин, сообщил, что агрессор выслеживал блогера из-за критики в интернете.

© Вечерняя Москва

После нападения злоумышленник выложил видео с избиением на своем канале. Ерохин рассказал, что конфликт начался после того, как Сквирский прокомментировал видео агрессора, в котором тот приставал к подросткам. Нападавший, недовольный комментарием, подкараулил блогера и атаковал его в день рождения.

— Это сталкер, это был второй раз. Первый раз Леня от него уехал на велосипеде. Когда они встретились, он сказал: «Наконец-то мы встретились», а потом он сразу выложил ролик в канал: «Все-таки я его настиг, он с телкой был, залил перцовкой». Он еще хвастается перед пятью тысячами человек, какой он крутой. Кто те люди, которые одобряют? Человека забрызгать в метро, где может быть человек с астмой, жене Лени в глаза попало, если у человека конъюнктивит, линзы, — возмутился юрист.

Агрессор скрылся и отключил телефон, его разыскивают по делу о хулиганстве. Ерохин отметил, что Сквирский был бы готов к примирению, если бы нападавший извинился и компенсировал ущерб.

— Почему никто человеку сорокалетнему, у которого есть жена, есть ребенок, не скажет, зачем тебе это надо, зачем ты его бьешь. Я могу сказать, что я и Леонид были бы настроены максимально толерантно, — приводит его слова «Газета.Ru».

На прошлой неделе сотрудники правоохранительных органов задержали восемь подростков, которые подозреваются в избиении и ограблении молодых людей в столице. Следователи работают над закреплением доказательств по этому делу, а также проверяют причастность подростков к подобным правонарушениям.