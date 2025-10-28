В Петербурге произошел пожар в гостинице

Более 150 человек эвакуировали из-за пожара в гостинице Санкт-Петербурга. Об этом сообщает городское ГУМЧС.

Пожар произошел вечером 28 октября в Московском районе.

«В гостинице в комнате площадью 10 квадратных метров происходило горение обстановки на площади 1,5 квадратных метра... Из опасной зоны эвакуированы 154 человека», — отмечается в сообщении.

Огонь был потушен до приезда сотрудников МЧС. Обошлось без пострадавших.

27 октября в Санкт-Петербурге произошел пожар в здании Лениздата. По словам очевидцев и судя по опубликованным ими кадрам, по всей набережной реки Фонтанки распространился черный дым, а из окон здания вырывались языки пламени.

21 октября сообщалось о задымлении в Мариинском дворце, где проходят заседания депутатов Законодательного собрания. К зданию на Исаакиевской площади оперативно прибыли пожарные расчеты, а находившиеся внутри люди были эвакуированы. Оказалось, что дым был вызван пожаром в шахте лифта, где загорелся брезент. Возгорание было незначительным, и его потушили до приезда спасателей.