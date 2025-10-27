Женщина получила два года колонии за сожжение паспорта

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к двум годам заключения в колонии-поселении Александру Мароти, которая ранее сожгла свой паспорт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу судов города.

Как сообщили в пресс-службе, Мароти «демонстративно произвела поджог паспорта, полностью уничтожив его путем сожжения, при этом сопровождая свои действия высказываниями с использованием нецензурной лексики, связанными с положительной оценкой уничтожения паспорта». Кроме того, свои действия девушка транслировала в интернет-сообщество, администратором которого она являлась.

«Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Александры Мароти. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года в колонии-поселении», — сообщили в пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

