Два человека погибли в Севастополе из-за крушения крана

Два человека погибли и несколько пострадали в результате крушения плавучего крана в Севастополе. Об этом сообщает Telegram-канал Следственного комитета по Крыму и Севастополю.

© Южная транспортная прокуратура/Telegram

Согласно сообщению СК, в результате крушения крана более 20 человек получили травмы. Всем им оказывается медицинская помощь.

По факту ЧП возбудили уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта». Ход уголовного дела взял на личный контроль и.о. руководителя Главного следственного управления Е.В. Руднев.