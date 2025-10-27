Суд в Москве арестовал двух участников массовой драки у ЖК «Прокшино»

Троицкий районный суд города Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу двум участникам массовой драки у жилого комплекса «Прокшино», которых обвиняют в хулиганстве.

Об этом сообщили в объединённой пресс-службе столичных судов общей юрисдикции. Отмечается, что срок их содержания под стражей составит два месяца.

Ранее сообщалось о назначении административного наказания в виде административного ареста двум другим участникам драки.