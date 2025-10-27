Росгвардия задержала сотни мигрантов в московском хостеле

Сотрудники Росгвардии задержали 370 нелегальных мигрантов в одном из хостелов Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Главного управления Росгвардии.

Отмечается, что задержания прошли в рамках рейда по соблюдению миграционного законодательства. Вместе с бойцами ОМОН Росгвардии в рейде также приняли участие сотрудники СК. Все задержанные были направлены в органы внутренних дел для оформления документов по факту нарушения правил пребывания.

«Бойцы ОМОН "Авангард" Главного управления Росгвардии по Москве оказали силовую поддержку коллегам из СК России при проведении операции по контролю за соблюдением миграционного законодательства в одном из столичных хостелов. В ходе мероприятия задержано более 370 мигрантов», — рассказали в Росгвардии.

Ранее Росгвардия провела рейд в Московском кафе.