Четверо мигрантов погибли в Греции в результате кораблекрушения

По меньшей мере четыре человека погибли после крушения лодки с мигрантами недалеко от греческого острова Лесбос в понедельник. Об этом сообщает агентство Reuters.

"Четверо мужчин были найдены мертвыми у берегов Лесбоса, еще семерых спасли патрульные береговой охраны", - сообщила представитель пресс-службы греческой береговой охраны.

Два корабля греческой береговой охраны при поддержке патрульного катера продолжают поисково-спасательную операцию в поисках мигрантов, пропавших без вести после кораблекрушения.

"Спасательная операция продолжается, мы не знаем, сколько человек было в лодке", - отмечают в пресс-службе.

Происшествие у берегов Лесбоса стало третьим в греческих водах с начала октября. Ранее в середине месяца рядом с побережьем греческого острова Хиос затонула лодка, перевозившая 29 мигрантов. Тогда в результате кораблекрушения погибли две женщины. Спустя некоторое время, 24 октября, в результате трагедии неподалеку от турецкого города Бодрум утонули 17 человек, следовавших к греческому острову Кос.

Остров Лесбос, наряду с другими греческими островами неподалеку от западного побережья Турции, является одним из основных пунктов въезда мигрантов в Европу. Такие "путешествия" зачастую заканчиваются смертельным исходом. Так, по данным Международной организации по миграции (МОМ), только в 2025 году в Средиземном море пропали без вести или погибли около 1400 мигрантов.