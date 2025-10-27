Арестованы двое подозреваемых в ограблении Лувра

Французская полиция арестовала второго подозремого в ограблении Лувра. Об этом сообщает Daily Star.

© Global look

О задержании первого преступника стало известно в субботу, 25 октября. Его арестовали в парижском аэропорту Шарль-де-Голль при попытке вылететь в Алжир. Обстоятельства поимки второго подозреваемого пока не раскрываются. В данный момент за решеткой находятся двое из четырех преступников.

Французские власти также заявили, что некоторые из грабителей были сотрудниками Лувра. В частности, утверждается, что преступники, которые непосредственно вломились в зал и украли драгоценности, работали в службе безопасности музея. Удалось установить, что сотрудник службы контактировал с одним из грабителей перед налетом 19 октября.

Утром 19 октября неизвестные проникли в музей. Они надели желтые рабочие жилеты, поднялись к окну галереи Аполлона на строительной лестнице и за несколько минут похитили девять предметов из коллекции украшений Наполеона. Общая стоимость украденных ценностей оценивается примерно в 76 миллионов евро (семь миллиардов рублей).

Ранее в сети появилось видео ограбления Лувра. Посетитель музея снял на камеру мобильного телефона, как преступники покидают галерею Аполлона.