Строительный кран провалился под землю во дворе жилого дома в Красноярске

В Красноярске на улице Марковского/Кирова произошел инцидент со строительной техникой - кран частично провалился под землю во дворе жилого дома. ЧП случилось на территории строящегося "Суриков-центра".

© Global look

По предварительной информации, причиной происхождения стало подмывание грунта. В департаменте градостроительства пояснили, что проблемы с техникой наблюдались еще с начала октября - кран стоял на неровной поверхности. При попытке поднять груз оборудование накренилось и стрелой оперлось на соседний гараж.

По счастливой случайности, никто не пострадал, а близлежащие объекты не получили повреждений.

Напомним, что это уже второй инцидент с городской инфраструктурой в регионе за последнее время. 16 октября в Иркутске местный житель сломал ногу, провалившись в незакрытый колодец на улице Свердлова. Мужчину с травмой забрала скорая помощь.