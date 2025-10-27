Россиянин с бензопилой набросился на толпу людей

В Свердловской области пьяный мужчина напал на толпу односельчан с бензопилой. Люди чудом не пострадали, пишет «Комсомольская правда. Екатеринбург».

Инцидент произошел в понедельник, 27 октября, в поселке городского типа Арти рядом с баром «Мохито». На фоне этого региональные СМИ в шутку назвали ЧП «Артинской резней бензопилой».

На кадрах, опубликованных очевидцами, 28-летний мужчина с работающей бензопилой фирмы Stihl в руках бежит на толпу молодых людей. Юноши и девушка не бегут от него, напротив, активно и успешно защищаются.

В итоге, получив несколько крепких ударов, хулиган выронил опасный инструмент, развернулся и ушел домой, где и был задержан полицейскими.

«Виной всему, как это часто бывает в выходные дни, стало чрезмерное потребление алкоголя. И подозреваемый, и его оппоненты находились в состоянии «подшофе». А в таком состоянии нередко звучат в адрес друг друга весьма нелестные слова, на которые и бывают вспышки яростного гнева», — пояснил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

По его словам, в ближайшее время сотрудники полиции территориального ОВД совместно со следственными органами примут процессуальное решение о возбуждении уголовного дела по факту совершенного хулиганства.

С большой долей вероятности ближайшие несколько суток нападавший проведет под стражей в камере для задержанных местного отдела полиции, констатировал Горелых.