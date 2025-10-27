Под Петербургом девушка погибла после того, как к ней пришел арендодатель

В Кудрово 21-летняя девушка из Краснодарского края погибла, упав из окна квартиры на четвёртом этаже. Трагедия произошла на Европейском бульваре в момент, когда арендодатель пришёл за очередным платежом, пишет Mash на Мойке.

© Московский Комсомолец

Как сообщают источники, девушка несколько лет арендовала жильё, с ней не было никаких проблем. В день трагедии она попросила хозяина квартиры немного подождать за дверью, потому что принимала душ.

В итоге мужчина ждал очень долго. На сообщения и звонки квартирантка не отвечала. Вскоре он услышал звуки сирены.

Спустившись на улицу, арендодатель обнаружил тело девушки на асфальте. Обстоятельства происшествия выясняют правоохранительные органы.