Последователя секс-коуча Алекса Лесли приговорили к колонии

Тверской суд Москвы приговорил последователя скандально известного секс-коуча Алекса Лесли Алексея Башина к одному году и шести месяцам колонии по делу о насильственных действиях сексуального характера. Об этом сообщает ТАСС.

© Telegram-канал Московских судов общей юрисдикции

Согласно решению суда, Башин признан виновным в домогательстве. При этом, максимальный срок по такой статье составляет шесть лет лишения свободы.

«Приговором Тверского районного суда города Москвы Башин Алексей Геннадьевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 132 УК РФ (действия сексуального характера с применением насилия), назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима» , — сказано в сообщении.

Напомним, что ранее в Москве разгорелся скандал после нескольких случаев домогательств на улицах — позже выяснилось, что все они были совершены учениками Алекса Лесли. Некоторые из них были арестованы. Сам Лесли обвиняется по ч. 1 ст. 132 УК РФ (действия сексуального характера с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшему, потерпевшей или к другим лицам). В данный момент мужчина объявлен в розыск.