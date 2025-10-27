Абхазия передала России разыскиваемого гражданина Турции
Абхазия передала Российской Федерации ранее задержанного на территории страны гражданина Турции, который разыскивался по линии Интерпола. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Службой государственной безопасности Абхазии на государственной границе с РФ осуществлена процедура передачи ФСБ России гражданина Турции Токача Серджана 1990 года рождения, находившегося в международном розыске за совершенные особо тяжкие преступления на территории Турции», — отмечается в публикации.
Турка задержали сотрудники СГБ Абхазии 16 октября в Сухуме.
По оперативным данным, Токач Серджан — член турецкой организованной преступной группы, действующей как на территории Турции, так и за ее пределами.
В апреле США передали России разыскиваемого несколько лет мошенника. Подозреваемого депортировали из США в сопровождении американских правоохранителей. По версии следствия, в 2006-2007 годах задержанный входил в состав преступной группировки, которая специализировалась на хищении крупных сумм у банков.