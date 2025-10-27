В Петербурге задержали пятого подозреваемого в попытке похитить Мостового

Правоохранители задержали пятого подозреваемого в деле о нападении на футболиста сборной России и «Зенита» Андрея Мостового и похищении предпринимателя Сергея Селегеня на Крестовском острове в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Ранее стало известно, что правоохранители пресекли деятельность группировки в Санкт-Петербурге, которую подозревают в похищении граждан с целью вымогательства. На подозреваемых указал очевидец, сообщивший, что возле одного из супермаркетов на улице Вязовая неизвестные в масках похитили мужчину. Полицейские оперативно обнаружили и остановили автомобиль Toyota Land Cruiser, в котором находились похищенный — Селегень — и трое злоумышленников.

«Выяснилось, что насильно усадив мужчину в иномарку, сообщники надели на него наручники, забрали мобильный телефон и, угрожая пистолетом, потребовали десять миллионов рублей. Опасаясь за свою жизнь, потерпевший перевел им 210 тысяч рублей, пообещав, что остальные деньги привезет жена», — говорится в тексте.

Позже правоохранители также установили местонахождение предполагаемого организатора криминальной деятельности. Им оказался студент-второкурсник одного из высших учебных заведений Санкт-Петербурга, его задержали в городе Кудрово Всеволожского района Ленобласти.

«Еще одним фигурантом дела оказался 27-летний житель Зарайска Московской области. Подозреваемый задержан сегодня по месту жительства оперативниками из города на Неве в ходе служебной командировки. В настоящее время он передан в следственные органы», — сообщила Волк.

Предполагается, что жертвой преступной группировки также был Мостовой. Подозреваемые пытались похитить 27-летнего футболиста у дома по улице Вязовой, но ему удалось отбиться от них при помощи хоккеиста Александра Гракуна.

В отношении фигурантов дела было возбуждено уголовное дело по статьям о похищении человека, разбое и покушении на похищение человека. Сейчас задержанным избирается мера пресечения.