Мигрант зарезал другого мигранта на стройплощадке в Москве
Следователи СК по Москве расследуют уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ, возбужденное в отношении иностранца.
По данным следствия, ночью 25 октября фигурант находился на четвертом этаже строящегося жилого дома. Там у него начался конфликт с соотечественником, и во время конфликта тот нанес ножевое ранение оппоненту.
Пострадавший умер на месте происшествия.
- С фигурантом проведены следственные действия, ему предъявлено обвинение. Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, - говорится в публикации.