Мигрант зарезал другого мигранта на стройплощадке в Москве

Следователи СК по Москве расследуют уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ, возбужденное в отношении иностранца.

© Московский Комсомолец

По данным следствия, ночью 25 октября фигурант находился на четвертом этаже строящегося жилого дома. Там у него начался конфликт с соотечественником, и во время конфликта тот нанес ножевое ранение оппоненту.

Пострадавший умер на месте происшествия.