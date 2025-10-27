Суд арестовал обвиняемого в убийстве учительницы в Оренбургской области

В Оренбургской области Бугурусланский районный суд заключил под стражу 42-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве учительницы. Об этом говорится в Telegram-канале региональной прокуратуры.

По версии следствия, днём 25 октября обвиняемый на почве ранее произошедшего конфликта напал на 56-летнюю женщину, когда она садилась в автомобиль. Затем он задушил её.

«С целью сокрытия следов преступления, фигурант уголовного дела поместил тело погибшей в автомобиль, сел за руль и поехал за пределы районного центра. Двигаясь по автодороге Бугуруслан — Карповка, мужчина не справился с управлением и допустил столкновение с опорной мачтой», — отмечается в сообщении.

Пытаясь инсценировать дорожно-транспортное происшествие, обвиняемый переместил труп потерпевшей на водительское сиденье, попытался поджечь автомобиль, а затем скрылся.

Ранее источник RT сообщил, что мужчина, задушивший учительницу из Оренбуржья, заявил, что жертва якобы отравила его пса. Об этом он сказал на допросе.