Полиция задержала молодого человека с героином на юге Москвы

Сотрудниками ППС на юге Москвы задержан молодой человек по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по столице.

«В ходе патрулирования сотрудники ППС полиции обратили внимание на молодого человека, чье поведение показалось им подозрительным. Во время проверки документов 21-летний приезжий стал заметно нервничать, вследствие чего было принято решение его досмотреть», – говорится в сообщении.

Так, при личном досмотре у него было изъято 69 свертков с веществами. Проведенное исследование установило, что в части изъятого содержится наркотическое средство – героин массой более 2 г. Остальное направлено на экспертизу. В дальнейшем полицейские установили места тайников-закладок, сделанных подозреваемым, из которых было изъято еще более 30 свертков. Изъятое направлено на экспертизу.

«Следователем ОМВД России по району Орехово-Борисово Южное возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 УК РФ и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на сбыт наркотиков»). Фигурант заключен под стражу», – добавили в ведомстве.