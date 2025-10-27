Стало известно, в каком случае правоохранителям разрешили использовать наркотики

Российский президент подписал закон о том, что правоохранительные органы смогут использовать наркотические и психотропные средства для дрессировки служебных собак, специализирующихся на их обнаружении.

По данным ТАСС, ранее для подготовки собак-ищеек использовались имитаторы наркотиков, и некоторые животные сталкивались с проблемой при обнаружении уже реальных запрещенных веществ.

В связи с этим для повышения эффективности применения служебных собак для раскрытия преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков теперь будут использоваться реальные запрещенные вещества при тренировках и дрессировки.